كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية تعلن بدأ وقف إطلاق النار في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وقال الجنرال الروسي يوري بورينكوف: "وفقاً للاتفاقيات مع الجانب التركي، فإن وقفا لإطلاق النار قد نُفذ بمنطقة وقف التصعيد في إدلب بدءاً من اليوم الخميس الموافق التاسع من يناير 2020، من الساعة 14:00 بتوقيت موسكو"، حسبما أفادت الوكالة الروسية.

وكانت تركيا، قد طلبت من روسيا في وقت سابق، وقف إطلاق النار في المنطقة، وأرسلت وفداً لموسكو الشهر الماضي لبحث المسألة، وذلك على خلفية ما تصفه بقلقها من تدفق جديد للاجئين السوريين إلى أراضيها.

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وأعلنت تركيا، يوم الأحد الماضي، أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا؛ حيث كثّفت قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي الضربات منذ 16 ديسمبر.

وينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في إدلب، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 بين موسكو وأنقرة، الذي يهدف إلى تجنيب المنطقة عملية عسكرية لقوات الحكومة السورية، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، طوقت القوات السورية في 23 ديسمبر إحدى نقاط المراقبة التركية، بعد ما تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق في المحافظة.