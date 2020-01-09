كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تدين الهجمات الصاروخية على أراضيها وتستدعي السفير الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، باستدعاء السفير الإيراني في البلاد، بسبب "قيام إيران بقصف معسكرات داخل الأراضي العراقية تضم قوات عراقية وغير عراقية".

وأناب السفير الإيراني عنه القائم بالأعمال المؤقت السيد موسى طبطبائي، وذلك لوجوده في ايران في مهمة رسمية.

وأوضحت الخارجية العراقية، في بيان لها أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال "رفض الحكومة العراقية تلك الإعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية"، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات، وجرى التأكيد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات للتحالف الدولي.

وقال الحرس الثوري الإيراني، عقب الاستهداف، إن "أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية للرد على الهجمات التي شنتها طهران على مقرات التحالف الدولي بالعراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، وكشفت وكالة "تسنيم" عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف، الذي استهدف القاعدة في أربيل.

هذا وتم إطلاق أكثر من 10 صواريخ من إيران، 6 منها أصابت الأهداف، ولم تصب 4 منها أهدافها، فيما أعلن الجيش العراقي سقوط 22 صاروخاً في العراق إثر الضربات الإيرانية ولا خسائر في صفوف قواتها.