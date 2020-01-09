كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من اليوم الخميس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "بيلوسي" تعلن التصويت على مشروع لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية لتجنب الحرب مع إيران. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أوكرانيا تطلب دعم الأمم المتحدة للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة في إيران

طالبت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، دعما غير مشروط من الأمم المتحدة للتحقيق في حادثة تحطم طائرتها في طهران.

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