كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: من الضروري توسيع حلف "الناتو" ليشمل الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمه له ألقاها مساء اليوم الخميس، على ضرورة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ ليشمل منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه يجب توسيع حلف الناتو ويجب أن يشمل الشرق الأوسط".

وأوضح الناتو، في بيان أصدره مساء يوم أمس الأربعاء، أن "الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج، أجرى اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب حول تطورات الأحداث بالشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع في المنطقة ودور الحلف"، كما أفاد البيان، بأن الرئيس الأمريكي طلب من ستولتينبيرج "تكثيف إنخراط الحلف في الشرق الأوسط".

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وذكر حلف الشمال الأطلسي، أن ترامب وستولتنبيرج اتفقا على أن "الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهدافا عسكرية لقوات التحالف الدولي في العراق الليلة الماضية؛ رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

ولفت ترامب إلى أن السلام والاستقرار لن يسودان في الشرق الأوسط حتى وقف إيران "نشر العنف" في المنطقة، مشيراً إلى أن "دول العالم المتحضرة عليها أن توجه رسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيراني، مفادها أن حملتهم للقتل الإرهابي والعنف لن يعد يتم التسامح معها".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.