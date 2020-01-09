كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران المدني بإيران ينفي التقارير حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس هيئة الطيران المدني في إيران، مساء الخميس، التقارير التي تتحدث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ.

وأفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، بتقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن مسؤولين أميركيين، بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

ورجح مسؤولين أمريكيين، إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز {روس إم - 1} روسي الصنع.

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وقال مسؤولان البنتاجون، إنهم يعتقدون أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان {عرضيا}.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.