كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكونيل" يعلن انتقال مجلس الشيوخ لأجندته التشريعية بشان اتهام ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، أن المجلس سيمضي قدما في أجندته التشريعية ما لم يحصل على لائحة الاتهام الخاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال مكونيل في مجلس الشيوخ، إن هناك عمل حقيقي يتعين على مجلس الشيوخ إنجازه للشعب الأمريكي. إذا استمرت رئيسة مجلس النواب في رفض تسليم لائحة اتهاماتها لمجلس الشيوخ فإن المجلس سيمضي قدما الأسبوع المقبل في النظر في شؤون شعبنا.

Advertisements

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تتحدث قبل ساعات من موعد تصويت المجلس على قرار يحد من سلطات شن الحروب، لمنع ترامب من إعلان حرب على إيران، دون موافقة الكونجرس.

وأعلنت بيلوسي، أن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية لتجنب الحرب مع إيران.

وأشارت "بيلوسي"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأمن والسلام الدوليين، إلى أنه على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران، مؤكدة أن حماية الأمريكيين هي مسؤولية الكونجرس.