كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن دخول قرار العقوبات الإضافية على إيران حيذ التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات على إيران أُقرت بالفعل ودخلت حيذ التنفيذ، وستعلنها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال كلمته مساء الخميس، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة لأمريكا، وإيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأوضح أن الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هو الذي رفض منح أعضاء الكونجرس كافة المعلومات بشأن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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وفيما يتعلق بحادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قال ترامب، إن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران.

وأضاف : "لدي شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، وربما شخص ما ارتكب خطأ".