تحقيق أولي يشير إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مسؤول أمني عراقي اليوم، الخميس، أن تحقيقًا أوليًا يشير إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".
وأضاف المسؤول أن المشتبه فيهم هم 4 أشخاص، موظفا أمن في مطار بغداد وآخران بشركة طيران في مطار دمشق، نقلوا معلومات للجيش الأميركي في إطار شبكة تجسس أوسع.
تفاصيل أوفى حال ورودها...
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