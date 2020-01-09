تحقيق أولي يشير إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مسؤول أمني عراقي اليوم، الخميس، أن تحقيقًا أوليًا يشير إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول أن المشتبه فيهم هم 4 أشخاص، موظفا أمن في مطار بغداد وآخران بشركة طيران في مطار دمشق، نقلوا معلومات للجيش الأميركي في إطار شبكة تجسس أوسع.

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