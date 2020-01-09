إعلامي مصري: تحرير سرت ضربة لمؤامرة أردوغان

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الجيش الوطني الليبي قام بالسيطرة على مدينة سرت خلال 3 ساعات، وهو ما شكل ممفاجأة كبيرة للمليشيات المدعومة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الخميس، أن تحرير الجيش الوطني الليبي مدينة سرت من المليشيات، شكل ضربة كبيرة لمؤامرة "أردوغان" وحكومة فايز السراج.

وأضاف أن الكتيبة التي كانت تتبع حكومة الوفاق أعلنت انضمامها للجيش الوطني الليبي، وهو ما يعكس انتصارات الجيش الليبي، وبداية سيطرته على كامل التراب الوطني الليبي.

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