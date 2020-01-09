كتيبة ليبية تابعة لـ"الوفاق" تنشق معلنة انضمامها للجيش الوطني

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الكتيبة 604 مشاة–سرت، اليوم الخميس، انشقاقها عن قوات ما يعرف بحكومة الوفاق وانضمامها للجيش الوطني الليبي الموجودة على تخوم مدينة مصراتة الداعمة للمليشيات.

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ودعت الكتيبة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهالي مدينة مصراتة لعدم تسليم مصير المدينة وأهلها إلى "الحمقى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية تحت ستار العصبية القبلية".

وأشار البيان إلى أن "مصراتة من أكثر المدن خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات بسبب استخدام هؤلاء العملاء لطاقات المدينة في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار القبلي بحجه أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة وهم في الحقيقة يقودون المدينة لموت بطيء يوماً بعد يوم".

وأضاف البيان: "هم عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا من زمرتهم أو أن يجلبوا المستعمر إلى بلادهم ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أو قتلوه كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة".

وقال البيان شديد اللهجة: "هؤلاء الزمرة لم ولن يرضوا عن أي رئيس يحكم البلاد منذ عهد مصطفى عبدالجليل إلى يوم الناس هذا؛ بدليل أنهم أرادوا نزع السراج بالقوة، واليوم يدعون الناس للقتال معه بحجة أنه ولي أمر".