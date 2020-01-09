شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان استلم 1 مليار دولار مقابل التدخل العسكري في ليبيا والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 اردوغان قال الباحث التركي والمتخصص في الشأن الروسي كريم هاس، اليوم الخميس، إن وسائل إعلام عدة أكدت حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، من البترول في ليبيا، في مقابل التدخل العسكري في ليبيا.

وأوضح هاس في تصريحات صحافية، وفق موقع "ليبيا 24" الإخباري، أن التصعيد التركي في ليبيا،سيفتح ملف أردوغان وعائلته في ليبيا، بالإضافة إلى بيع شركة صهره سلجوق بيراقدار، طائرات دون طيار التي تُصنعها شركته للمعدات العسكرية.

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