قناة الحدث تبث فيديو جديد لنقل إرهابيين سوريين موالين لـ"أردوغان" إلى ليبيا

نشرت قناة "الحدث"، فيديو تقول إنه لمجموعة من المقاتلين السوريين، الموالين إلى الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، وهم يستقلون وسيلة نقل، وفى طريقهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم كتائب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ووفق الفيديو الذى نشرته القناة، ظهر مجموعة من الشباب الذين يرتدون زى عسكرياً وهم يتوعدون المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، ويقولون أنهم فى الطريق إليه.

وانطلق مساء اليوم، الأربعاء، المؤتمر الصحفى، لوزير الخارجية ‎سامح شكري ونظرائه من ‎ فرنسا ‎و إيطاليا ‎اليونان و‎ قبرص حول الأوضاع في منطقة شرق المتوسط و‎ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن اجتماع القاهرة ناقش تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط وليبيا، مؤكدا أن الاجتماع يسعى لتفاهم سياسى للأزمة وأن الصراعات الإقليمية لن توجد حل للازمة.

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