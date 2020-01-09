شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحطم طائرتها.. ماذا طلبت أوكرانيا من الأمم المتحدة ؟ والان نبدء بالتفاصيل

طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم "دعمًا غير مشروط" للخبراء المكلفين بالتحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فجر الأربعاء في طهران. وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة: "أُزهقت 176 روحًا بريئة"، مضيفًا أن "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. وعلى الخبراء أن يحققوا ويجدون أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم.. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعمًا غير مشروط في تحقيقهم".

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