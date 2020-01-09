بالصور.. من داخل عين الاسد بعد القصف الايراني

نشرت وسائل اعلامية ايرانية، صورا قالت انها من داخل قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار بعد تعرضها الى قصف بالصواريخ اطلقت من ايران فجر يوم امس الاربعاء. وتظهر الصور ادناه حجم الاضرار التي سببها القصف الايراني على القاعدة التي تضم فيها قوات اميركية. ولم يتسنى للسومرية نيوز التأكد من صحة هذه الصور. يذكر ان الحرس الثوري الايراني اطلق 22 صاروخا على قاعدتين امريكيتين احداها في اربيل والاخرى بعين الاسد في الانبار، ادت الى الحاق اضرار مادية، فيما تضاربت الانباء بشأن حدوث اصابات خلال عملية القصف بين الجنود الامريكيين، الا ان خلية الاعلام الامني اعلنت انها لم تسجل اية خسائر في صفوف القوات العراقية. Advertisements

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