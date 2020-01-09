الخارجية تستدعي القائم بالاعمال الايراني وتبلغه رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الاخيرة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن استدعاء القائم بالاعمال الايراني في بغداد وإبلاغ رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الاخيرة التي تضمنت قصف معسكرات داخل العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على خلفية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق صباح هذا اليوم وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد السفير في ايران في مهمة رسمية".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر امس الأربعاء، أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية غربي العراق، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاماً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".
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