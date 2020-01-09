سقوط صاروخ في منطقة قرب قاعدة بلد

افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط صاروخ في منطقة قرب قاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل والقربية على قاعدة بلد الجوية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد محافظة صلاح الدين بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
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