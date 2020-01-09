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العين الإخباريةالخميس 2020/1/9 11:12 م بتوقيت أبوظبي
صواريخ إيرانية استهدفت القاعدة العراقية
احتجت الخارجية العراقية، لدى السفارة الإيرانية في بغداد، الخميس، على قصف طهران مقرات عسكرية على أرض عراقية، معتبرة هذه الخطوة خرقا للسيادة.
ودعت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، جميع الأطراف إلى عدم جعل البلاد ساحة حرب لتصفية الحسابات.
والأربعاء، قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها تعترض على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أمريكيين، وستستدعي سفير طهران في بغداد لنقل رسالة احتجاج.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبدالمهدي، رفضه أي انتهاك لأراضي العراق من قبل أي طرف، داعيا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد.
جاء ذلك عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تبلغ سفارة طهران رفضها الاعتداءات الإيرانية على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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