التحالف ضد داعش يعلق أنشطته بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أمس الخميس تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد التي تستضيف أفراد التحالف.
وقال التحالف، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «علق حاليا الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف»، موضحا أن «الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش».
وأضاف أنه «على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل».
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