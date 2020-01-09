ترمب يوقع عقوبات جديدة على إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ واشنطن
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم في البيت الأبيض على عقوبات جديدة على إيران.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له "إن سريان هذه العقوبات سيكون عقب الإعلان عنها مباشرة، مشيرا إلى أنه أنجزت العقوبات الجديدة، وستكون أقسى من العقوبات الماضية".
وأضاف أنه يتوقع إعلانا عن العقوبات الجديدة من البيت الأبيض قريبا.
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