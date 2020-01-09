أعلن مكتب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "إجراء اتصال هاتفي بين روحاني ونظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، حيث تمّ التأكيد على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أجل التعاون لمعرفة ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية، بالإضافة إلى تكليف وزارتي خارجية البلدين بتسهيل إجراءات التحقيق اللازمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني وزيلينسكي اتفاقا على التعاون بشأن تحقيق سقوط الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.