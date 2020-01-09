إطلاق مبادرة "تعاضد الأصدقاء" الإماراتية تضامنا مع المتضررين من الحرائق بأستراليا

أطلقت دولة ​الإمارات​ مبادرة "تعاضد الأصدقاء"، وذلك تضامنًا مع المتضرّرين من ​حرائق الغابات​ الّتي تشهدها ​أستراليا​.

في هذا الصدد، لفتت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى أنّ "الإمارات تتضامن مع أستراليا في هذه الأزمة الّتي تمرّ بها بسبب الحرائق غير المسبوقة"، مؤكّدةً أنّ "الإمارات تقف مع الشعب الأسترالي الصديق"، موضحةً "أنّها أجرت محادثات مع وزير الداخلية الأسترالية ورؤساء الجهات المعنيّة في أستراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم".

تأتي المبادرة بالتنسيق بين "هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​" و"​الصليب الأحمر​ الأسترالي"، في إطار تضافر الجهود الدوليّة للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم، لجمع الأموال ومساعدة المتضرّرين من حرائق الغابات الّتي تُعدّ الأولى من نوعها في أستراليا.