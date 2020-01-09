خارجية أوكرانيا تطلب دعما غير مشروط من الأمم المتحدة في التحقيق حول تحطم طائرتها في طهران

طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي "دعما غير مشروط" للخبراء المكلفين التحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فجر الأربعاء في ​طهران​. وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق ​الأمم المتحدة​، "أُزهقت 176 روحا بريئة"، مضيفا ان "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم".

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