وزير خارجية فرنسا: التصعيد بليبيا يهدد استقرار المنطقة والحل بحوار داخلي ومسار سياسي

شدّد وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، في تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارة إلى تونس تستمرّ يومين، على أنّ "التصعيد الحالي في ​ليبيا​ يهدّد الاستقرار في كامل المنطقة، من ​المغرب العربي​ إلى الساحل".

وعلّق على اتفاقين وقّعتهما ​تركيا​ مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة ​فايز السراج​ أواخر شهر تشرين الثاني، لافتًا إلى أنّ "الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا يتعمّد الابتعاد عن القانون الدولي ويزيد من تعميق الأزمة في ليبيا". ركّز على أنّ "الحل للخروج من الأزمة يفرض حوارًا ليبيًّا داخليًّا ومسارًا سياسيًّا يجمع الجهات الإقليميّة، وخاصّة جيران ليبيا".

وينصّ أحد الاتفاقَين الموقّعَين على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكريّة إلى حكومة الوفاق الوطني، فيما يتناول الثاني ​ترسيم الحدود​ البحرية بين ليبيا وتركيا.