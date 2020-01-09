مسؤول إيراني: اغتيال سليماني سيسفر عن هزيمة استراتيجية لأميركا بغرب آسيا

أكّد مساعد ومستشار قائد الثورة ال​إيران​ية للشؤون الدولية اللواء يحيي رحيم صفوي، أنّ "العلاقات السياسيّة بين إيران و​العراق​ هي علاقات استراتيجيّة تكمّل بعضها البعض، ولن يلحق أي خلل بها".

ولفت خلال مراسم تأبين الفريق ​قاسم سليماني​ في تبريز شمال غرب البلاد، إلى أنّ "بالرغم من أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قامت باحتلال العراق بذرائع مختلفة وأنفقت مليارات الدولارات، فإنّ العالم يشهد الآن بأنّ إيران باتت الصديق المقرّب والاستراتيجي للعراق:.

ورأى صفوي أنّ "الولايات المتحدة ليست قادرة على فهم العلاقات بين إيران والعراق إطلاقًا"، مشيرًا إلى "فشل ​واشنطن​ في هدفها الرئيسي من احتلال العراق المتمثّل بالإتيان بحكومة عميلة وخاضعة لها". وشدّد على أنّ "عمليّة الاغتيال الجبانة الّتي ارتكبتها الولايات المتحدة بحقّ الفريق قاسم سليماني، جاءت بسبب عجز النظام الاميركي المجرم".

وأوضح أنّ "دماء سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي ​أبو مهدي المهندس​ وسائر رفاقهما، ستؤدّي إلى القضاء على الاستبكار، وأنّ هذا العمل الإرهابي سيسفر عن هزيمة استراتيجيّة لواشنطن في غرب آسيا".