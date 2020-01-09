مصادر "تيار المستقبل" للـ"LBCI": الحريري لا يتهرب من مسؤولياته

شددت مصادر "​تيار المستقبل​" عبر قناة الـ"LBCI" على أن "رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، لا يتهرب من مسؤولياته وهو على تواصل دائم حيث يلزم"، مشيرة الى أنه "يجب تشكيل حكومة لتنصرف فورا الى العمل ومناقشة ​الموازنة​".

وكشفت المصادر أنه "سيكون للحريري ما يوضح الإشكاليات الناتجة عن تأخير ​تشكيل الحكومة​ ومسؤوليات حكومة تصريف الأعمال"، لافتة الى أن "الحريري إستقال لننتقل الى حكومة كان يجب أن تولد خلال ساعات وليس وضع البلد في خانة تصريف الأعمال لأسابيع".