شددت مصادر "تيار المستقبل" عبر قناة الـ"LBCI" على أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لا يتهرب من مسؤولياته وهو على تواصل دائم حيث يلزم"، مشيرة الى أنه "يجب تشكيل حكومة لتنصرف فورا الى العمل ومناقشة الموازنة".
وكشفت المصادر أنه "سيكون للحريري ما يوضح الإشكاليات الناتجة عن تأخير تشكيل الحكومة ومسؤوليات حكومة تصريف الأعمال"، لافتة الى أن "الحريري إستقال لننتقل الى حكومة كان يجب أن تولد خلال ساعات وليس وضع البلد في خانة تصريف الأعمال لأسابيع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "تيار المستقبل" للـ"LBCI": الحريري لا يتهرب من مسؤولياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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