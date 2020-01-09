النشرة: وقفة إحتجاجية امام كهرباء لبنان بمدينة صيدا رفضاً للتقنين القاسي بالتيار الكهربائي

افاد مراسل النشرة في صيدا، عن "قيام عدد من المواطنين بوقفة إحتجاجية امام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي بالمدينة، احتجاجاً على التقنين القاسي في التيار الكهربائي في معظم احياء المدينة والجوار وسط انتشار للقوى الأمنية.
وطالب المعتصمون المسؤولين بـ"وضع حد لمعاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم، وبلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بحيث لم تتجاوز ساعات التغذية الست ساعات يومياً بالاضافة الى قطع الكهرباء خلال ساعات التغذية بسبب الأعطال الناجمة عن العاصفة"، وقاموا بوضع حجارة بناء امام مدخل المؤسسة، وقطع الطريق المؤيدي الى ساحة النجمة في صيدا".
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