اتفاق روسي تركي حول وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "بدء عمل نظام لوقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب شمال غرب ​سوريا​، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع ​تركيا​ اعتبارا من ​الساعة​ 2:00 من اليوم".

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