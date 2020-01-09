اتفاق روسي تركي حول وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 2:00 من اليوم".
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