لحظة تاريخية في العموم البريطاني









اسماء السيد - لندن: في قرار تاريخي، أعطى أعضاء مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، دعمه الرسمي لصفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وذلك بعد مشاحنات مريرة امتدت نحو 3 سنوات تحت قبة البرلمان.

جلسة مجلس العموم مساء الخميس

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أجاز المجلس مشروع قانون الانسحاب الأوروبي التاريخي على الرغم من معارضة حزب العمال، حيث أعطى النواب قراءته الثالثة للتشريع بأغلبية 330 صوتًا مقابل 231 صوتًا، بأغلبية 99 صوتًا.

وسوف يرفع مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق والتشاور، قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي الساعة 11 مساء يوم 31 يناير الحالي.

ويأمل الحكومة والبرلمانيون من تسليم التشريع اللازم بطلب الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر، حيث سيدخل في كتاب المملكة المتحدة الأساسي بحلول 22 يناير.

وفي الأخير، فإنه رغم أن الخروج القانوني للمملكة المتحدة عن الكتلة الأوروبية سيحدث في الساعة 11 مساءً في 31 يناير، إلا أن الصراع على علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي لم يبدأ بتفاصيله العريضة.

