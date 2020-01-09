أوتاوا (رويترز) - أفاد بيان بأن وزير الخارجية الكندي أجرى اتصالا نادرا مع نظيره الإيراني للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية يوم الأربعاء في إيران مما أدى لمقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.
وبحسب البيان "شدد الوزير على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.
"لدى كندا والكنديون أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".
وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء لكن البيان صدر يوم الخميس. ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تقول لإيران: أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات عن تحطم الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.