دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كندا تقول لإيران: أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات عن تحطم الطائرة الأوكرانية

أوتاوا (رويترز) - أفاد بيان بأن وزير الخارجية الكندي أجرى اتصالا نادرا مع نظيره الإيراني للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية يوم الأربعاء في إيران مما أدى لمقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.

وبحسب البيان "شدد الوزير على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.

"لدى كندا والكنديون أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء لكن البيان صدر يوم الخميس. ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)