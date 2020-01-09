شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل التقارب بين الجزيرة القطرية والحرس الثوري الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، العلاقات التي تربط بين قطر وبين الحرس الثوري الإيراني، والتي ظهرت بقوة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد حالة الحزن التي ظهرت عبر شاشات الجزيرة القطرية، وتوشح الدوحة بالسواد حدادا على سليماني، عبر قنواتهم ومواقعهم الإعلامية، الأمر الذى كشف عن حالة الارتباط القوية بين الطرفين.

التقرير ذكر أن قناة الجزيرة القطرية حولت منصاتها بالكامل إلى حالة من الدعم للحرس الثوري وإيران، وتسليط الضوء فقط على تقارير الإيرانية، دون أن تتطرق إلى أى موضوعات تمس الحرس الثوري وما يقوم به في المنطقة، وأيضا متجاهلة حالة الغضب العراقي لما تم في العراق من ضرب المتبادل بين إيران وأمريكا .

كان القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، قال إنه سيواصل السير على النهج الذي حدده سلفه قاسم سليمانى الذي قُتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي.

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وقال البريجادير جنرال إسماعيل قاآني "سنواصل على هذا الطريق المنير بقوة" مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على أهداف أمريكية في العراق أمس الأربعاء سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد الولايات المتحدة من المنطقة وكانت وسائل إعلام إيرانية، نشرت الخميس، صورا لقائد فيلق القدس الجديد اسماعيل قآني، إلى جانب المرشد الأعلى في إيران خلال حفل تأبين قاسم سليماني في إيران.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت، الجمعة الماضية ، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.