قضية ”حمزة مون بيبي”.. تأجيل المحاكمة ورفض السراح للمتابعين! 

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف شبكة “حمزة مون بيبي”، إلى غاية 23 يناير المقبل مع رفض تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت.

وأجلت المحكمة البت في قضية متابعة 3 أشخاص، المتابعين على خلفية قضية ”حمزة مون بيبي”، ليوم 23 من نفس الشهر، من أجل استدعاء الضحايا والشهود.

ويواجه المتهمون في الملف، المتابعون في حالة اعتقال تهم ثقيل، ”انتحال صفة نظمها القانون، والنصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والفساد والتحريض عليه، والتغاضي عن ممارسة الدعارة، والوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، وإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، والتهديد، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”

هذا وتتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للوصول لكل الأشخاص المرتبطين بالحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” موضوع الشكاية المتعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية”.