بنشمسي: المطلوب تكثيف الجهود لإطلاق سراح معتقلي الرأي.. وحملات التشهير ليست جديدة- فيديو

اعتبر أحمد بنشمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتش ووتش”، اليوم الخميس، أن “ليس هناك ضمانة في معركة المطالبة بحرية معتقلي الرأي بالمغرب”.

وقال بنشمسي لـ”اليوم 24″، على هامش ندوة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي بالمغرب، إنه “بدون التحام بين المناضلين، لن تكون أي نتيجة في هذه المعركة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “أنه يجب على مناضلي حقوق الإنسان تكثيف الجهود، والتكلم بصوت وكلمة واحدة، للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي”.

وأشار بنشمسي إلى “أن حملة التشهير من طرف بعض المنابر ليست جديدة، وهي وسيلة للضغط على الحقوقيين، والحقوقيات، والمدافعين عن الحريات”.