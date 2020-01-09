كين يتغيّب عن الملاعب حتى نيسان القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيغيب قائد وهداف إنجلترا لكرة القدم، هاري كين، عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل، بعد كشف فريقه توتنهام، اليوم الخميس، عن حاجته لجراحة لإصلاح تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وتعرض كين (26 عاما)، صاحب 27 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، لإصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي.

وقال توتنهام في بيان "بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الأسبوع الماضي، نؤكد أن هاري كين سيخضع لجراحة لإصلاح تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه الأيسر".

تابع البيان "قرار إجراء الجراحة لا يتوقع أن يؤثر على ألإطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب إنجلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في نيسان/أبريل" أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.

ويشكل غياب كين ضربة كبيرة لفريقه توتنهام ومدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يأمل في عودته في شهر شباط/فبراير.

وعادت نتائج توتنهام إلى التراجع بعد صحوة اثر تعيين مورينيو في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ فاز مرة يتيمة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

يحتل فريق العاصمة المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بفارق ست نقاط عن تشلسي الرابع، وذلك قبل زيارته البالغة الصعوبة في نهاية الأسبوع إلى ليفربول.

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وسيغيب كين عن مجموعة من المباريات الصعبة لتوتنهام، من بينها ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الالماني، ومواجهات محلية ضد مانشستر سيتي، تشلسي ومانشستر يونايتد.

وهذه آخر مشاكل كاين الصحية بعد معاناته مع سلسلة من الإصابات في الكاحل في المواسم الاخيرة.

ويفتقد توتنهام أيضا لاعبي الوسط الفرنسيين موسى سيسوكو وتانغي ندومبيلي، داني روز والويلزي بن ديفيس، فيما يتعافى حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس من إصابة بيده.

وفي ظل غياب كين الطويل، يتوقع أن يعزز مورينيو هجومه في فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، وأشارت تقارير إلى محاولته استقدام البولندي كريستوف بيونتيك، من ميلان الإيطالي أو الإسباني باكو الكاسير، من بوروسيا دورتموند الألماني.

وزج مورينيو في مواجهة ميدلزبره الأخيرة ضمن مسابقة الكأس بالجناح الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، في مركز قلب الهجوم.

ويشكل غياب كين ضربة أيضا لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض كأس أوروبا، بمباريات ودية ضد إيطاليا والدنمارك في آذار/مارس سيفتقد فيها المدرب غاريث ساوثغيت لهدافه. وكان كين قد أحرز جائزة هداف مونديال روسيا 2018 بتسجيله ستة أهداف.