دبلوماسي مصري سابق يكشف إفساد مخطط تركيا بليبيا

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، أكد على الموقف المشترك الموحد والتوافق الكامل في الرؤى للدول الخميس تجاه التطورات المتسارعة في ليبيا، والتطورات الموجودة شرق البحر المتوسط الناجمة عن البلطجة التي تمارسها تركيا بها.



وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن الاجتماع أكد على ضرورة القيام بجهود مشتركة إضافية لمواجهة هذه التداعيات والتحديات وفي مقدمتها الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتابع، أن الاجتماع أكد أيضًا على موقف مصر الثابت في وحدة ليبيا وإدانة التدخل التركي في الأراضي العربية، حيث أكد وزراء خارجية الدول الخمس أن التدخل العسكري في ليبيا يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وأكدوا أن الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، منوهًا بأن سيطرة الجيش الليبي على سرت أفسد مخطط تركيا لاستغلال القاعدة الجوية بها لنقل المقاتلين والسلاح.