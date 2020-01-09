​​​​​​​اعتقال مواطن سوري جنوب تركيا بتهمة الإرهاب

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية

ألقت السلطات التركية، اليوم الخميس، القبض على مواطن سوري يبلغ من العمر 28 عاماً بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية عثمانية جنوب تركيا.

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وذكرت صحيفة "هبرلار" التي أوردت الخبر ونقلته وكالة نيوترك بوست أنه جرى تحديد عنوان المشتبه به من خلال الهاتف الخلوي الخاص به.

وأشارت إلى أنه جرى مصادرة ممتلكاته الخاصة لا سيما القرص الصلب وبطاقة الذاكرة، وجرى تحويله للمحكمة.