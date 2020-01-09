شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 يضرب كردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، مدينة خانقين بإقليم كردستان في العراق. وأفادت مديرية الزلازل العراقية في بيان أن الهزة الأرضية كانت بعمق 10 كم من باطن الأرض، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو حدوث أضرار مادية جراء هذه الهزة.

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