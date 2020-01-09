شكرا لقرائتكم خبر عن «العموم البريطاني» يوافق على مشروع «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس العموم البريطاني بصورة نهائية على مشروع قانون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست )، مما أزال عقبة أخرى أمام بريطانيا لبدء عملية الخروج في 31 يناير الجاري.

وصوت مجلس العموم المنتخب، وهو أحد مجلسي البرلمان، بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكان من المتوقع أن يكون تمرير مشروع القانون إجراءً شكليًا بعد فوز المحافظين بأغلبية 80 مقعدًا في مجلس العموم الذي يضم 650 عضوًا في انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

ويريد جونسون أن يصبح مشروع القانون قانونًا في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينظر مجلس اللوردات (المجلس الثاني المعين بالبرلمان ) في الأسبوع المقبل في مشروع القانون.