شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يلمح بمسئولية إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.
فيما أكد مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة خطأ.
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