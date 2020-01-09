شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة أممية للعنف في دارفور ونهب مقر الـ«يوناميد» والان نبدء بالتفاصيل

أدان مجلس الأمن الدولي أحداث العنف المجتمعي التي حدثت مؤخرا في الجنينة، غرب دارفور وأسفرت عن مقتل 54 شخصًا، وجرح نحو 60 شخصًا ونزوح 40 ألفا آخرين، بالإضافة إلى ونهب المقر السابق لبعثة يوناميد في نيالا

وألقى السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة دين كوي دانغ الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يناير، بيان أعضاء مجلس الأمن في أعقاب جلسة مغلقة يوم أمس أكد فيه على الحاجة إلى استمرار التقدم في عملية السلام والوساطة المحلية، وجهود بناء السلام والتنمية الاقتصادية، من أجل ضمان سلام واستقرار دائمين في جميع أنحاء دارفور.

ورحب دانغ بفتح الحكومة السودانية تحقيقا في عملية النهب، داعيًا الحكومة السودانية إلى اتخاذ خطوات لضمان الأمن وسيادة القانون في دارفور.

واختتم وفد مشترك من الأمم المتحدة وحكومة السودان زيارة إلى مدينة الجنينة استغرقت یومین، بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية عقب أحداث العنف المجتمعي.