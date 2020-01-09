ميسي وسواريز وجريزمان يقودون هجوم برشلونة لموقعة الاتلتيكو

برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد على ملعب "الجوهرة المُشعة"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وفيما يلي تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا.

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خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فيدال.



خط الهجوم: ميسي ، سواريز جريزمان.

اما تشكيلة اتلتيكو:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، فيليبي، سافيتش، لودي.

خط الوسط: كوريا، توماس، هيريرا، ساؤول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا.

يُذكر أنّ الفائز من تلك المواجهة، سيلاقي فريق ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل اللوس بلانكوس بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف أمس الأربعاء.

