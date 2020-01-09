ميسي وسواريز وجريزمان يقودون هجوم برشلونة لموقعة الاتلتيكو

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2020-01-09 | 19:11
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أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.
وفيما يلي تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فيدال.
خط الهجوم: ميسي، سواريز جريزمان.
اما تشكيلة اتلتيكو:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: تريبير، فيليبي، سافيتش، لودي.
خط الوسط: كوريا، توماس، هيريرا، ساؤول.
خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا.
يُذكر أنّ الفائز من تلك المواجهة، سيلاقي فريق ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل اللوس بلانكوس بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف أمس الأربعاء.
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