التعليم العالي تقرر اصدار تقويم بديل للعام الدراسي الحالي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اليوم الخميس 2020/1/9 اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل".وأضافت، أنه "تقرر استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 2020/1/12 واستنادا الى التعليمات والضوابط النافذة والمعايير العلمية للوزارة وشروط الرصانة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة وبموجب التقويم الجامعي البديل الذي ستصدره الوزارة خلال وقت لاحق".

وتابعت، أن "هذا التوقيت سيشكل نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي".



ودعت الوزارة، "الطلبة الأعزاء الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، والملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية"، منوهة الى أن "الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل".