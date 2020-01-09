التعليم العالي تقرر اصدار تقويم بديل للعام الدراسي الحالي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اصدار تقويم دراسي بديل للعام الدراسي الحالي، مشيرة الى أن الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اليوم الخميس 2020/1/9 اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل".
وأضافت، أنه "تقرر استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 2020/1/12 واستنادا الى التعليمات والضوابط النافذة والمعايير العلمية للوزارة وشروط الرصانة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة وبموجب التقويم الجامعي البديل الذي ستصدره الوزارة خلال وقت لاحق".
وتابعت، أن "هذا التوقيت سيشكل نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي".
ودعت الوزارة، "الطلبة الأعزاء الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، والملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية"، منوهة الى أن "الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل".
وأضافت، أنه "تقرر استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 2020/1/12 واستنادا الى التعليمات والضوابط النافذة والمعايير العلمية للوزارة وشروط الرصانة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة وبموجب التقويم الجامعي البديل الذي ستصدره الوزارة خلال وقت لاحق".
وتابعت، أن "هذا التوقيت سيشكل نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي".
ودعت الوزارة، "الطلبة الأعزاء الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، والملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية"، منوهة الى أن "الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل".
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالي تقرر اصدار تقويم بديل للعام الدراسي الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.