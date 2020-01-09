ودياً.. الزوراء يخسر امام الكرخ تحضيراً لملحق الابطال

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2020-01-09 | 19:04
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هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب محمود خليل في الدقيقة 32 من الشوط الاول وحاول الفريقين التسجيل في فرص عديدة ولكنها لم تستغل لتنتهي المباراة لصالح الكناري بهدف دون مقابل.
وسيواجه الزوراء فريق بونيودكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني الجاري في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري الابطال.
ومن المؤمل ان يخوض فريق النوارس معسكراً خارجياً في اذربيجان بعد الغاء معسكر تريكا لعدم وجود التمويل.
المحرر: محمد خليل
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