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ودياً.. الزوراء يخسر امام الكرخ تحضيراً لملحق الابطال

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2020-01-09 | 19:04

ودياً.. الزوراء يخسر امام الكرخ تحضيراً لملحق الابطال

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في إطار استعداداته لملحق دوري أبطال آسيا، خسر الزوراء ودياً امام الكرخ 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشالجية مساء اليوم الخميس.
هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب محمود خليل في الدقيقة 32 من الشوط الاول وحاول الفريقين التسجيل في فرص عديدة ولكنها لم تستغل لتنتهي المباراة لصالح الكناري بهدف دون مقابل.

وسيواجه الزوراء فريق بونيودكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني الجاري في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري الابطال.

 

ومن المؤمل ان يخوض فريق النوارس معسكراً خارجياً في اذربيجان بعد الغاء معسكر تريكا لعدم وجود التمويل.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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