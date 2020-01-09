اندلاع حريق في جميلة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن للعطور في جميلة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع، مساء اليوم، في منطقة جميلة داخل مخزن للعطور"، مشيراً الى "توجه فرق اطفاء وانقاذ ودفاع مدني للسيطرة على النيران".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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