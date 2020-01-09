البرلمان البريطاني يقر بشكل نهائي الموافقة على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر من المتوقع أن يمر نص الاتفاق لا سيما بعد حصول جونسون على الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في ديسمبر 2019.

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