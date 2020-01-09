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علي دائي يقترب من تدريب المنتخب الايراني لكرة القدم

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2020-01-09 | 18:13

علي دائي يقترب من تدريب المنتخب الايراني لكرة القدم

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دخل الاتحاد الايراني لكرة القدم، في مفاوضات مع النجم الدولي السابق، علي دائي لقيادة المنتخب الاول بكرة القدم.
ويسعى الاتحاد الايراني للوصول الى اتفاق مع دائي لتدريب الفريق الاول بكرة القدم، خلفاً للبلجيكي مارك فيلموتس، الذي فسخ عقده بسبب تأخر دفع مستحقاته المالية.

وذكر موقع الينا الايراني، أن "الاتحاد الايراني لكرة القدم، يبحث عن مدرب بديل لفيلموتس، يفضل ان يكون محلياً، حيث تنحصر الخيارات بين علي دائي وأمير قلاني".


واضاف ان "دائي يعد هو المدرب المفضل للاتحاد الايراني، لا سميا وان قلاني يدرب فريق سباهان في الوقت الحالي".

وتابع أن "مسؤولي الاتحاد الايراني بدأوا اجتماعهم مع علي دائي قبل بضع دقائق للتفاوض في فندق أولمبيك حتى يتم إعلانه كمدرب جديد للمنتخب إذا تم الاتفاق عليه".

يذكر نا المنتخب الايراني يلعب في المجموعة الثالثة الى جانب اسود الرافدين والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا، إذ يحتل المركز الثالث خلف اسود الرافدين والبحرين.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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