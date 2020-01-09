علي دائي يقترب من تدريب المنتخب الايراني لكرة القدم

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2020-01-09 | 18:13
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وذكر موقع الينا الايراني، أن "الاتحاد الايراني لكرة القدم، يبحث عن مدرب بديل لفيلموتس، يفضل ان يكون محلياً، حيث تنحصر الخيارات بين علي دائي وأمير قلاني".
واضاف ان "دائي يعد هو المدرب المفضل للاتحاد الايراني، لا سميا وان قلاني يدرب فريق سباهان في الوقت الحالي".
وتابع أن "مسؤولي الاتحاد الايراني بدأوا اجتماعهم مع علي دائي قبل بضع دقائق للتفاوض في فندق أولمبيك حتى يتم إعلانه كمدرب جديد للمنتخب إذا تم الاتفاق عليه".
يذكر نا المنتخب الايراني يلعب في المجموعة الثالثة الى جانب اسود الرافدين والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا، إذ يحتل المركز الثالث خلف اسود الرافدين والبحرين.
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