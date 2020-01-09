إيران تعتقل صحفي بسبب مقابلة مع سكرتير "الأمن القومي"

اعتقلت السلطات الإيرانية رئيس تحرير مجلة محلية تدعى "حرم" تابعة لمؤسسة العتبة الرضوية (دينية) في مدينة مشهد الواقعة وسط البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن السلطات أوقفت الصحفي السابق بوكالة أنباء فارس تقي دج أكام، بدعوى نشره مقابلة لم تحدث مع سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني حول ما وصفته بموضوع الانتقام ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس المصنف إرهابيا.

وكشف نظام الدين موسوي، المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة العتبة الرضوية في تغريدة عبر موقع تويتر أن دج أكام رئيس تحرير مجلة حرم المحلية أطلق سراحه بعد اعتقال لنحو يومين حيث ظل هاتفه مغلقا، حسب قوله.

ولفت موسوي إلى أن اعتقاله (تقي دج أكام) كان بسبب شكوى قضائية قدمها ضده شمخاني عقب تصريحات نسبت له في تلك المقابلة، تداولتها وكالات أنباء إيرانية بينها فارس وتسنيم قبل أن تتراجع وتحذفها لاحقا، الثلاثاء الماضي.

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وتضمنت تصريحات شمخاني نقلا عنه أن إيران وضعت 13 سيناريو انتقامي للرد على مقتل سليماني إثر غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه وآخرين قرب مطار بغداد بالعراق، فجر الجمعة الماضي.

ولمح مسؤول الإعلام بالعتبة الرضوية إلى أن السلطات الإيرانية أفرجت عن الصحفي دج أكام بعد توقيعه تعهدا، بناءا على اتصالات جرت مع من وصفهم بمسؤولين كبار (لم يفصح عن هويتهم).

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد هدد الولايات المتحدة في مقابلته المحذوفة بسيناريوهات انتقامية ردا على مقتل سليماني، زاعما أن أضعف هذه السيناريوهات سيكون بمثابة ما نعته بكابوس تاريخي، حسب تعبيره.

ولم يفصح سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني مزيدا من التفاصيل، حسب المقابلة التي حذفت لاحقا، بخصوص تلك السيناريوهات الانتقامية بحجة ما قال إنها بعض الملاحظات التي تمنع الكشف عن المزيد لوسائل الإعلام في بلاده.

وبعد ساعات من تداول وسائل إعلام إيرانية مقابلة شمخاني، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني تكذيبا لها تضمن نفيا لهذه التصريحات التي نقلت عنه.

يشار إلى أن تقي دج أكام رئيس تحرير مجلة حرم التابعة لمؤسسة العتبة الرضوية في مشهد، أحد الصحفيين السابقين لدى صحيفة كيهان المحسوبة على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، والمعروفة بتقاريرها الإخبارية المتشددة مرارا.