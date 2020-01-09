أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة بدعم غير مشروط في تحقيقات الطائرة المنكوبة

آثار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران- أرشيفية

طلبت أوكرانيا من الأمم المتحدة، الخميس، "دعماً غير مشروط" في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، النقاب عن أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

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ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري."

وعرضت الحكومة البريطانية على الرئاسة الأوكرانية، المساعدة في تحقيقات تحطم إحدى طائرات خطوطها الجوية في إيران، الأربعاء، ومقتل 176 شخصا.

وطالبت كندا السلطات الإيرانية، بسرعة السماح لمسؤوليها بدخول طهران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم طائرة أوكرانية، مما أدى إلى مقتل 63 كنديا كانوا على متنها.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

ووفق موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران؛ فإنها سقطت عقب إقلاعها بوقت قصير وكانت في طريقها إلى كييف، وإنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.