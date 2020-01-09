وصول تعزيزات عسكرية لـ"بورتسودان" لاحتواء نزاع قبلي

وصلت إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر السودانية، الخميس، قوة إسناد عسكري من قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية للسيطرة على توترات قبلية شهدتها المنطقة مؤخراً.

وكان في استقبال القوات السودانية والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج، وقائد قطاع البحر الأحمر الاستراتيجي، إلى جانب الاستقبال الجماهيري لهذه القوات في الشوارع والطرقات، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.

وأوضح قائد قوات الدعم السريع السودانية قطاع البحر الأحمر العقيد محمدين إسماعيل، في تصريحات صحفية أن القوة وصلت إلى بورتسودان بتوجيهات من هيئة القيادة العليا لقوات الدعم السريع بناءا على طلب من حكومة الولاية.

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وقال إن القوة متخصصة في معالجة النزاعات القبلية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن سقوط 9 قتلى وإصابة 60 آخرين إثر اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنه ما زالت الحالات المصابة بالسلاح الأبيض والناري تتوافد إلى صالة الحوادث بمستشفى بورتسودان التعليمي".

وتجددت الاشتباكات القبلية في بورتسودان، نتيجة سطو فرد على أحد المتاجر وتمت ملاحقته وضربه، وتمددت هذه الحادثة المحدودة إلى قتال قبلي، وصاحبه حرق لبعض الأحياء السكنية.