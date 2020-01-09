الرئيس المصري يدعو نظيره الجزائري لزيارة القاهرة

أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنه سلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوته لزيارة القاهرة.

وقال شكري، في تصريحات صحفية الخميس، عقب لقائه الرئيس تبون بقصر المرادية، إنه نقل للرئيس الجزائري تحيات الرئيس السيسي وتهنئته بانتخابه رئيسا للجزائر.

وأوضح أن الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين، والتحديات المشتركة، كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وأشار شكري إلى أنه تم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء, كما اتفق الجانبان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، والعمل على منع أي أطراف اجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

وأشاد الوزير المصري بإنجاز الجزائر لاستحقاقاتها السياسية وانتخاب الرئيس تبون, وبالإدارة الحكيمة للفترة السابقة بالجزائر.

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ووصل شكري في وقت سابق ،الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، بهدف تعزيز علاقات البلدين، وبحث الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة.

وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص قد أكدوا، الأربعاء، ضرورة الحل السلمي الشامل لأزمة ليبيا، منددين بالتدخل التركي في شؤونها الداخلية.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.