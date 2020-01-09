النواب البريطانيون يوافقون نهائياً على اتفاق بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس العموم البريطاني، الخميس، تشريع اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر .

وصادق مجلس العموم ،الذي يهيمن عليه المحافظون، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا.

وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير قبل يومين من موعد بريكست، لتصبح بريطانيا أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

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وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 % من الاصوات.

وخلال الثلاث سنوات ونصف التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الامر، ورفض البرلمان اتفاقاً أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو تخلي عن الخروج.

وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكست إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الامر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة.